В декабре в Петербурге будут разводить мосты

В декабре в Петербурге ГБУ «Мостотрест» проведёт ряд технологических разводок мостов с целью оборудования и обслуживания конструкций. Об этом 3 декабря сообщается на сайте учреждения.

Расписание технологических разводок (разводка может быть осуществлена ранее указанного времени):

4 декабря с 2:00 до 5:00 – Большеохтинский мост;

5, 6, 12, 13, 14 декабря с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00 – Благовещенский мост;

7 декабря с 1:40 до 4:45 – Литейный мост;

7 декабря с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55 – Дворцовый мост;

14, 18 декабря с 2:00 до 5:10 – мост Александра Невского.

Технологические разводки также могут проводиться для пропуска единичных судов.

Навигация на Неве и Малой Неве в 2018 году стартовала 10 апреля и завершилась 30 ноября. Разводки мостов, расположенных на рукавах Невы, проходили с 20 апреля по 15 ноября. Всего, по данным «Мостотреста», было произведено 2252 разводки, что на 104 меньше, чем в 2017 году. Под мостами прошло 3161 судно. Рекордсмен по количеству разводок – Дворцовый мост (420 разводок), рекордный по количеству разводок месяц – август (334 разводки).

Навигационный период был ознаменован, в том числе, проведенными ремонтными работами на разводных мостах.

В межнавигационный период 2018 – 2019 годов «Мостотрест» планирует провести техническое обслуживание и настройку всего объёма оборудования на мостах. На мосту Александра Невского помимо всего прочего заменят пневмогидроаккумуляторы; на Володарском мосту – две гидронасосные станции; на Большеохтинском мосту – металлоконструкции кабельных подвесов кабелей электроснабжения моста; на Троицком мосту отремонтируют площадки крепления.