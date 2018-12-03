«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Ручьи»

ПАО «Группа ЛСР»

Стартовали продажи в новом доме №2 жилого комплекса «Ручьи», который осенью «Группа ЛСР» вывела на рынок недвижимости Санкт-Петербурга.

Покупателям стали доступны еще 75 вариантов: от комфортных студий площадью 21 кв. м до просторных 75-метровых трехкомнатных квартир. Стоимость квадратного метра начинается от 70 тыс. рублей.

13-этажный дом, общая площадь которого чуть более 4,6 тыс. кв. м, должен быть введен в эксплуатацию в IV квартале 2020 года, а ключи будущим жителям планируется выдать до 30 июня 2021 года. При этом квартиры будут переданы жильцам с полной отделкой: стены оклеят обоями, которые будущий житель может покрасить на свой вкус, установят межкомнатные двери, уложат линолеум, в ванной и туалете появится сантехника, а стены будут выложены керамической плиткой. Предпочтение отдали спокойным светлым оттенкам, чтобы будущие жители смогли реализовать собственные дизайн-решения, добавив яркие краски в существующий интерьер.

«Ручьи» – это новый микрорайон в Красногвардейском районе Петербурга, к строительству которого «Группа ЛСР» приступила осенью этого года. Комплекс появится на участке почти 10 га, ограниченном Пискаревским пр., Ручьевской дорогой и будущей линией пробивки Северного проспекта. Общая площадь проекта составит свыше 250 тыс. кв. м, жилая – чуть более 170 тыс. кв. м.

Он будет удобно расположен внутри КАД, благодаря чему легко выехать в другие районы Петербурга. Понадобится не больше 10 минут, чтобы дойти до ж/д станции «Ручьи», откуда можно отправиться за город и насладиться отдыхом на свежем воздухе или поехать в центр. Также пешеходы оценят близкое расположение к комплексу станции метро «Академическая» – всего в 5-10 минутах езды на транспорте.

Жилой комплекс состоит из 18 домов высотой не более 13 этажей, полностью обеспеченных всей необходимой инфраструктурой. Проектом предусмотрены встроенные коммерческие помещения площадью 6 тыс. кв. м, где разместятся арендаторы торговой, сервисной и досуговой инфраструктуры. Для автомобилей жильцов запроектированы наземные и подземные паркинги почти на 1000 машиномест и гостевая стоянка.

Внутренняя территория комплекса будет озеленена: во дворах высадят деревья, кустарники и газоны. Здесь появятся прогулочные дорожки, яркие детские и спортивные площадки. Для маленьких жителей в «Ручьях» запланировано строительство школы и детского сада. Кроме того, в непосредственной близости от комплекса городскими властями предусмотрено строительство еще одного дошкольного образовательного учреждения.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/