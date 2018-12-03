Рабочий не устроил, а обнаружил пожар

Причина пожара в Академии машиностроения имени Ж.Я. Котина в Петербурге выясняется. Рабочий первым заметил возгорание, уточнили в учебном заведении 3 декабря.

«Возгорание в подсобном помещении, которое произошло по неустановленным причинам, обнаружил рабочий», – заявили в учебном учреждении.

Ранее там говорили о том, что неосторожные действия сотрудника могли привести к возгоранию.

Напомним, пожар на проспекте Стачек, 72, начался сегодня около половины двенадцатого. Из здания были эвакуированы несколько десятков студентов. Как выяснилось позднее, ЧП произошло в подсобке площадью 30 квадратных метров. Треть помещения выгорела. В результате пожара пострадал только рабочий, которому на месте была оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался. Материальный ущерб академии не причинён.