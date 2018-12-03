На Украине начали сборы резервистов

Вооруженные силы Украины из-за введения военного положения в стране начали сборы оперативного резерва военнообязанных первой очереди. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"В Вооруженных силах Украины проходят мероприятия по подготовке военных частей к выполнению задач по назначению. Сегодня, 3 декабря, в учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы оперативного резерва первой очереди", – отмечается в нем.

При этом добавляется, что для повышения уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии Главным управлением подготовки ВСУ осуществляется ряд организационных мероприятий.

В частности, предусматривается проведение бригадных тактических учений продолжительностью до 10 суток на полигонах в Херсонской и Запорожской областях.

"Сборы, начавшиеся сегодня... продлятся до 20 суток", – подчеркивается в сообщении. В рамках военной стажировки предусмотрено привлечение курсантов вузов для выполнения обязанностей на должностях командиров и инструкторов учебных взводов.

В Генштабе подчеркивают, что все перечисленные мероприятия планируется завершить так, чтобы дать возможность всем военнообязанным вернуться в свои дома в канун католического Рождества и встретить его в кругу семьи.

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о начале передислокации подразделений на госгранице Украины.

Напомним, в связи с Азовским кризисом Верховная рада на внеочередном заседании 26 ноября согласовала президентскую инициативу ввести военное положение на 30 дней в определенных регионах. Оно распространилось на Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Херсонскую области. И там вследствие этого уже произошли первые изменения.