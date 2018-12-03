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Общество
03.12.2018 14:48
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Глава Минсельхоза доложил Путину о росте оптовых цен на сахар

Оптовая цена на сахар в настоящий момент выше, чем в прошлом году, при этом Минсельхоз не ожидает сложностей, так как планируется произвести около 6 миллионов тонн сахара, а внутреннее потребление составляет 5,8 миллиона тонн, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 3 декабря.

"При этом есть определённое отклонение по оптовым ценам на сахар. Оптовая цена на сахар выше, чем в прошлом году, но, в принципе, с учётом того, что мы произведём порядка 6 миллионов тонн сахара, а наше внутреннее потребление составляет 5,8 миллиона тонн, мы не видим, что будут какие‑то сложности. При этом, по нашей оценке, цена на белый сахар будет корректироваться", – сказал он.

"Я хочу отдельно отметить, что ФАС начала работу по проверке ценовой ситуации на рынке сахара", – добавил министр, сообщает пресс-служба Кремля.

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