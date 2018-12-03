Видео: Небрежный налетчик в маске унес из салона на Пискаревском четыре коробки, а в них — муляжи

«Фонтанка» посмотрела видео налета на салон сотовой связи в Калининском районе Петербурга. Визитер в маске не церемонился, разбил витрину кулаком и забрал с собой четыре коробки с гаджетами — как он рассчитывал. На деле же, по данным нашего издания, его добычей стали муляжи.

Ранее сообщалось, что неизвестный зашел в «Связной» на Пискаревском проспекте, 20, примерно в 21.45 второго декабря. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, налетчик в спортивном костюме и медицинской маске на лице без обиняков начал крушить витрину. Вниз полетели осколки и коробка из-под смартфона. Три упаковки преступник забрал с полок, за четвертой наклонился – не стал пренебрегать тем, что на полу. Оставив после себя легкий беспорядок, налетчик ретировался.

По данным «Фонтанки», юноше не очень повезло: в его руках оказались не «айфоны», а муляжи.

Напомним, что в тот же вечер в Калининском районе покусились еще на один салон сотовой связи — из «МТС» на Науки унесли два телефона.