В Петербурге отправили в колонию женщину, продавшую младенца по цене подержанного автомобиля

Василеостровский районный суд вынес приговор 28-летней гостье из Средней Азии, которая в сентябре продала своего ребёнка сотруднику полиции. Женщина отправится в колонию общего режима на 3 года и 8 месяцев, сообщает 3 декабря Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Молодая мать передала пятидневного мальчика в руки мужчины 12 сентября на улице Кораблестроителей. Она не знала, что под видом заинтересованного покупателя скрывается сотрудник правоохранительных органов, и взяла из его рук плату – 275 тысяч рублей.

На суде женщина вину признала. Пояснила, что хотела продать ребёнка из-за тяжёлого материального положения. Она намеревалась раздать долги и вернуться к себе на родину, в Узбекистан.