В Франции дефицит бензина из-за заблокированных демонстрантами топливохранилищ

Участники акции «желтых жилетов» перекрыли подъезды к 11 топливохранилищам французской нефтегазовой компании Total, что привело к перебоям с поставкой бензина и дизеля. Об этом 3 декабря сообщает газета Le Figaro.

Продолжающиеся во Франции протесты затронули больше 2 тысяч АЗС, из которых 75 станций принадлежат самой Total. Полиция пытается разогнать демонстрантов. Так, в городе Донж стражи правопорядка оттеснили представителей «желтых жилетов», которые заблокировали дорогу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, оценив ущерб от акций протестов, принял решение начать переговоры.

Напомним, что во Франции третью неделю подряд проходят демонстрации «желтых жилетов», которые собирались для выражения несогласия с повышением цен на бензин. Однако потом повестка протестных акций расширилась, объединив представителей различных политических сил. Иногда демонстрации приводят к погромам и столкновениям с полицией. Самые масштабные акции протеста прошли 1 декабря, когда были задержаны более 400 «желтых жилетов». Кроме того, 133 человека были ранены, из них 23 – это полицейские.

Французская пресса сообщила о возможности введения режима ЧС.

Протесты против повышения цен на топливо, которое власти оправдывали экологической необходимостью, стартовали 17 ноября. Тогда на улицы вышло 120 тысяч человек. Один демонстрант погиб во время паники в первый день акции протеста.