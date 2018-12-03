Пока руководитель «Еврознака» отсиживается в Лондоне, дело об убийстве его бывшего подчиненного дошло до суда

Следственный комитет Петербурга завершил расследование дела об убийстве бывшего менеджера компании «Еврознак», к суду готовятся трое исполнителей. Тем временем обвиняемый в заказе арестован лишь заочно.

Как сообщает пресс-служба ведомства 3 декабря, в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения передано дело о разбое, убийстве и покушении на оборот 10 кг наркотиков. В ближайшее время на скамье подсудимых окажутся 42-летний Юрий Дударев, в прошлом профессиональный боксер, 35-летний Александр Васильев и 49-летний Андрей Янис, не первый раз проходящий как исполнитель в деле о заказном убийстве.

По версии следствия, зимой 2016 года к парадной одного из домов на Товарищеском проспекте Васильева и Дударева привез Янис. Их интересовал бывший топ-менеджер компании «Еврознак» Максим Фролов, который вместе со сменой работы увел в столичную фирму приносивших доход петербуржцу Карэну Арутюнянцу клиентов. Эта обида, как ранее писала «Фонтанка», и стала поводом для того, чтобы от Фролова избавиться.

Однако первая попытка оказалась неудачной, боксера после нескольких ударов спугнули соседи. Второй раз на Товарищеский исполнители вернулись в мае 2017 года, на этот раз за дело взялся Янис. Нож и арматура оказались действеннее кулаков, через несколько часов Фролов умер в больнице. После обысков в ноябре 2017 года дома у Яниса нашли 10 кг психотропного вещества.

Владелец «Еврознака» Арутюнянц успел уехать в Лондон, как только задержали полковника транспортной полиции Ашота Бабаляна. Предприниматель заочно арестован, ему предъявлены обвинения. Экс-полицейский помогал бизнесмену установить, когда и во сколько Фролов вернется из столицы. Бабалян пошел на сделку со следствием. Ему вменили соучастие в причинении вреда здоровью, уголовное дело было прекращено в июне этого года по примирению сторон, следует из картотеки Невского районного суда.