На заседании Рады заявили о допросе 20 украинских священников спецслужбами

Допрос 20 священников Ровенской и Сарненской епархий Украины проводит 3 декабря Служба безопасности страны. Об этом на ходе согласительного совета Верховной рады заявил глава фракции «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

«Прямо сейчас следователи СБУ проводят допрос около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ», – приводит слова парламентария ТАСС.

Новинский назвал действия спецслужб способом давления на представителей церкви Московского патриархата, чтобы заставить архиереев принять участие в объединительном соборе «церкви порошенковского патриархата».

Как сообщала «Фонтанка» 28 ноября, более 20 депутатов Верховной рады подали совместное заявление в МВД Украины, в котором потребовали возбудить дело против должностных лиц из-за нарушения прав и свобод священнослужителей канонической Украинской православной церкви. Среди перечисленных ими атак на священников – слежка СБУ за архиереями, незаконное удержание на границе при въезде на Украину, составление списков для погранслужбы для оказания давления, силовые вторжения в помещения епархиальных управлений, угрозы со стороны сотрудников Службы безопасности и губернаторов представителям канонической церкви.

На прошлой неделе спецслужбы наведались к наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Они провели обыск в рамках уголовного дела о разжигании межконфессиональной вражды. Они изъяли некую брошюру и заграничный паспорт владыки. Настоятель лавры считает, что это — следствие политического давления на него.