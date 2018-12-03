Пожар в учебном заведении на Стачек потушен. Занятия сорвал рабочий, нарушивший технику безопасности

Пожар в учебном корпусе Академии машиностроения имени Ж. Я. Котина потушен в час дня 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Как рассказали «Фонтанке» в самом учебном заведении, горело подсобное помещение над кабинетом декана (ранее сообщалось, что кабинет руководителя). Причиной стали неосторожные действия рабочего, который и пострадал в итоге, но несерьёзно, и после осмотра медиками был отпущен. Пострадавших нет, материального ущерба нет, подвели итог в академии.

В МЧС уточняют, что выгорело 10 квадратных метров – треть подсобки.

Напомним, пожар на проспекте Стачек, 72, начался около половины двенадцатого. Из здания были эвакуированы несколько десятков студентов.