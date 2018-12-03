СКА показал новую форму для хоккейной классики

Хоккейный клуб СКА показал специальную форму для матча хоккейной «классики» на арене «Санкт-Петербург» против ЦСКА 22 декабря. Как подчеркнули в петербургской команде, свитер сохранил привычный для болельщиков дизайн, но есть и изменения.

«Форма выполнена в более глубоком, чем обычно, синем цвете Navy. На груди размещен логотип, а полосы на свитерах стали немного шире», – заявили в клубе.

Форма СКА на матч против ЦСКА на арене «Санкт-Петербург»!

Свитеры сохранили привычный для болельщиков дизайн, но есть и изменения. Форма выполнена в более глубоком, чем обычно, синем цвете Navy. На груди размещен логотип, а полосы на свитерах стали немного шире. pic.twitter.com/PC7bODMFku — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 3 декабря 2018 г.

Напомним, 16 декабря на домашней арене футбольного клуба «Зенит» на Крестовском острове пройдет матч Кубка Первого канала по хоккею Россия — Финляндия. 22 декабря, в день рождения отечественного хоккея, на том же стадионе состоится встреча в рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА. Вместимость арены на этих играх будет увеличена до 78 тысяч зрителей. Таким образом, будет попытка побить рекорд Европы по посещаемости хоккейных матчей. Текущее достижение (77 803) было установлено 7 мая 2010 года во время матча чемпионата мира Германия — США (2:1) на «Фельтинс-Арене». Ранее обращение к болельщикам с просьбой помочь установить рекорд записал нападающий сборной России и СКА Павел Дацюк.