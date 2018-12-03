Мужчина умер рядом с детсадом на юго-западе Петербурга. Среди возможных причин гибели — скользкая дорога

Труп мужчины найден в Красносельском районе Петербурга утром 3 декабря. В предварительном списке причин смерти – скользкая дорога.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение о гибели петербуржца поступило в полицию около восьми часов утра. Смерть мужчины наступила у детского сада №60 по улице Маршала Захарова, 17-19, в глубине квартала. По предварительным данным, виной стала скользкая дорога и удар головой о бордюрный камень. Уточняется, что погибший был молодым.