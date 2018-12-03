Порошенко внес в парламент Украины законопроект о разрыве договора о дружбе с Россией

Президент Украины внес в Верховную раду законопроект, который предусматривает прекращении действия договора 1997 года о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Российской Федерацией.

Петр Порошенко подготовил законопроект № 0206 о расторжении договора с РФ, который он определил как неотложный. Его текст пока не опубликован. Об этом 3 декабря сообщает издание "112.Украина".

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко выразила надежду, что предложение главы государства будет поддержано народными избранниками.

Порошенко еще в сентябре подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о прекращении договора.

Напомним, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной описывает принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности. Документ был подписан президентом Украины Леонидом Кучмой и его российским коллегой Борисом Ельциным 31 мая 1997 года.