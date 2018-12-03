Спикер Рады предложил передать Софию Киевскую автокефальной церкви

Спикер Верховной рады Андрей Парубий предлагает использовать киевский собор Святой Софии для богослужений создаваемой "единой поместной церкви" Украины.

"Я предлагаю, чтобы для службы новой поместной православной церкви, для служения священников мог использоваться и собор Святой Софии в Киеве как самый важный и ключевой собор украинского православия", – сказал Парубий 3 декабря на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента страны, передает ТАСС.

Спикер отметил, что данный вопрос требует обсуждения, в том числе среди народных депутатов.

Как сообщалось, 18 октября Верховная рада приняла президентский закон о передаче в пользование Константинопольскому патриархату Андреевской церкви, входящей в национальный заповедник "София Киевская".