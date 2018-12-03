Роскосмос впервые после аварии с «Союзом» осуществил запуск пилотируемого корабля. Он прошел успешно

Скриншот видео /www.roscosmos.ru/

С космодрома Байконур успешно стартовал российский космический корабль «Союз МС-11» с новым экипажем МКС на борту.

Запуск пилотируемого корабля прошел с первой стартовой площадки на Байконуре в 14.30 по московскому времени. Об этом 3 декабря сообщил Роскосмос.

Состав экипажа «Союза МС-11», отправившегося на МКС, состоит из представителей России, США и Канады: Роскосмос представляет Олег Кононенко, NASA и Канадское космическое агентство выбрали для миссии Энн Макклейн и Давида Сен-Жака. Им предстоит пробыть в космосе 194 дня.

Three Exp 58 crew members are less than one day from launch to the station. (From left) Anne McClain, Oleg Kononenko and David Saint-Jacques blast off Monday at 6:31am ET to their new home in space. Live @NASA TV coverage begins at 5:30am. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/v47u449CYH — Intl. Space Station (@Space_Station) 2 декабря 2018 г.

Стыковка российского корабля с орбитальной станцией по плану произойдет в 20.35 по московскому времени.

Напомним, что предыдущий «Союз» стартовал с Байконура 11 октября и должен был доставить на Международную космическую станцию российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.

#СоюзМС11: готовность к пуску 1,5 часа.



Предлагаем вам ознакомиться с циклограммой пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11». pic.twitter.com/M5HY7jOaxq — РОСКОСМОС (@roscosmos) 3 декабря 2018 г.

По факту аварии следственный отдел СКР на комплексе Байконур возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

Установлением причин аварии занималась специальная комиссия Роскосмоса. Причиной неудачи назвали ошибочные, небрежные действия сборщиков на Байконуре.