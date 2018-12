Роскосмос впервые после аварии с «Союзом» осуществил запуск пилотируемого корабля. Он прошел успешно

С космодрома Байконур успешно стартовал российский космический корабль «Союз МС-11» с новым экипажем МКС на борту.

Запуск пилотируемого корабля прошел с первой стартовой площадки на Байконуре в 14.30 по московскому времени. Об этом 3 декабря сообщил Роскосмос.

Состав экипажа «Союза МС-11», отправившегося на МКС, состоит из представителей России, США и Канады: Роскосмос представляет Олег Кононенко, NASA и Канадское космическое агентство выбрали для миссии Энн Макклейн и Давида Сен-Жака. Им предстоит пробыть в космосе 194 дня.

