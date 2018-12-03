Нарушившие сроки пребывания в РФ молдаване получат миграционную амнистию

Граждане Молдавии, нарушившие сроки пребывания в РФ, смогут в течение почти двух месяцев выехать на родину без привлечения к административной ответственности. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-центре МВД России.

"В соответствии с просьбой президента Республики Молдова Игоря Додона, озвученной им в ходе официального визита в Москву 31 октября, граждане Республики Молдова, находящиеся на территории РФ с нарушением разрешенного срока пребывания, смогут в период с 1 января по 24 февраля 2019 года выехать на родину без привлечения их к административной ответственности за нарушение сроков пребывания и принятия в отношении них решений о запрете въезда в РФ в соответствии с частями 4 и 8 статьи 26 и частями 12, 13 и 14 статьи 27 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", – сообщили в пресс-центре министерства.

Кроме того, в отношении этих граждан с 25 февраля 2019 года будут пересмотрены в сторону отмены или смягчения принятые решения о запрете въезда в РФ.