Арбитраж не удовлетворил жалобу «Воина-В» на отказ утвердить мировое соглашение по реновации. Инвестор надеется на Верховный суд

Арбитражный суд отказал компании «Воин-В» в пересмотре определения кассационной инстанции, которая отказалась утвердить мировое соглашение между инвестором и властями Петербурга о продлении программы реновации. Информация об этом накануне появилась на сайте «Электронное правосудие».

В определении суда говорится, что доводы компании «основаны на неверном толковании норм материального права». В договор, который заключается на основании торгов, могут быть внесены изменения. Но только если они не влияют на условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах. Срок действия и этапы реализации инвестдоговора суд отнес именно к этим условиям.

Отметим, что комитет имущественных отношений, с которым «Воин-В» подписал мировое соглашение, а также комитет по строительству против удовлетворения жалобы застройщика не возражали.

«Это чисто процессуальное заседание, мы технически должны были подать эту жалобу, здесь и не должно было быть чего-то другого, и поэтому мы попросили рассмотреть без нашего присутствия», – прокомментировал итоги суда «Фонтанке» гендиректор «Воина-В» Олег Глущенко.

Окончательное решение об утверждении мирового соглашения, а вместе с этим и продлении договора о реновации с «Воином-В» должен принять Верховный суд.

В Смольном ранее говорили, что компания в случае прекращения действия договора обязана вернуть участки, выделенные под реновацию, в собственность города. По мнению Глущенко, это не соответствует действительности, а в условиях договора необходимость возврата земли прописана лишь в случае его досрочного расторжения, инициированного инвестором.

Ранее в аналогичной ситуации арбитраж пришел к противоположному решению. Точно также через суд действие договора продлевал второй инвестор программы развития застроенных территорий (РЗТ) — компания «Спб Реновация». В конце августа суд утвердил условия мирового соглашения между девелопером и комитетом имущественных отношений. Осенью жалобу на это решение подала Федеральная антимонопольная служба, 13 декабря дело рассмотрят в кассационной инстанции.

В рамках программы РЗТ в Петербурге строятся 24 дома в семи районах города. Два здания возводит «Воин-В», остальные – «СПб Реновация».