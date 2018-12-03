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03.12.2018 13:18
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Банк «Санкт-Петербург» получил патенты на цифровые изобретения

Банк «Санкт-Петербург» получил патенты на цифровые изобретения

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» получил несколько патентов на собственные изобретения в цифровой среде. Одной из закрепленных в патентах технологий является система WikiPay.

Сервис WikiPay с самообучающейся базой был внедрен в интернет и мобильный банк в 2015 году и стал прорывом в развитии клиентского опыта электронных каналов Банка «Санкт-Петербург». За это время сервис завоевал несколько отраслевых наград.

Патент номер 2667721 на «Способ сбора платежных данных и обеспечения их актуальности при проведении безналичных платежей, и система для его реализации» (или WikiPay) зарегистрирован в сентябре 2018 года и действует с июля 2017 до июля 2037 года.

Сервис WikiPay дает возможность пользователям интернет-банка и мобильного приложения оплачивать бумажные квитанции без необходимости ввода вручную реквизитов организации получателя. Для совершения перевода клиенту достаточно ввести в универсальное поисковое поле «Умного платежа» ИНН организации, указанный в квитанции. WikiPay автоматически заполняет все реквизиты получателя на основании данных о предыдущих успешных платежах в адрес этой организации от других пользователей интернет-банка.

Записи о реквизитах добавляются в базу WikiPay автоматически, на основании успешных платежей пользователей. Точность данных обеспечивается правилом, согласно которому запись добавляется в базу WikiPay при обязательном условии повторения как минимум двух успешных платежей разных клиентов банка. При устаревании реквизитов ошибочные данные системой скрываются.

За время использования система успела получить высокую оценку пользователей и профессионалов рынка. WikiPay была признана лучшим проектом по внедрению инноваций в рамках премии «Время инноваций», лучшим розничным финансовым продуктом по версии RETAIL FINANCE AWARDS и инициативой года по версии Customer eXperience Awards Russia.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

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