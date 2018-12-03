Аэрофлот победил в двух номинациях мирового этапа World Travel Awards 2018

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Аэрофлот победил в двух номинациях мирового этапа World Travel Awards 2018 – «Лидирующий авиационный бренд» и «Лучший бизнес-класс».

Аэрофлот удерживает престижный статус «Лидирующий авиационный бренд» второй год подряд, оставаясь единственным в истории обладателем данного титула от World Travel Awards. Первенство в знаковой номинации «Лучший бизнес-класс в мире» Аэрофлот завоевал впервые.

Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус «туристического Оскара». Ежегодно ее обладателями становятся лучшие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса. Торжественный финал мирового этапа 2018 года состоялся 1 декабря в Лиссабоне.

«Двойная победа нашей авиакомпании в финале World Travel Awards – это весомое доказательство нашего лидерства на глобальном рынке, – заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – Ставка на самый молодой парк, устойчивое развитие маршрутной сети, высокий уровень сервиса и цифровые технологии – залог нашего успеха на международной арене».

Ранее в этом году Аэрофлот одержал победу на европейском этапе World Travel Awards 2018 в трех номинациях – «Лидирующий авиационный бренд Европы», «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом», а также «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию» – показательной для лидера на транзите Европа-Азия.

В апреле Аэрофлот был вновь назван самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии агентства Brand Finance. Лучшим в мире бизнес-класс Аэрофлота ранее назвали пользователи сайта о путешествиях TripAdvisor. Осенью 2018 года Аэрофлот подтвердил свои эталонные рейтинги «четыре звезды» от британского агентства Skytrax и «пять звезд» от американской ассоциации АРЕХ.