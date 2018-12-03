Каждый третий проситель убежища в Финляндии получает отказ

Власти Финляндии за 11 месяцев 2018 года рассмотрели более 5900 ходатайств о предоставлении убежища, но лишь 43% из них были одобрены. Об этом 3 декабря сообщил руководитель отдела по делам беженцев Миграционной службы Финляндии Юха Симиля.

Отказ получает каждый третий проситель убежища (31%). В остальных случаях прошение признано недействительным (например, было отозвано или заявитель пропал) или оставлено без решения (например, потому, что ответственной за выдачу убежища считается другая страна). Чаще всего статуса беженца просят граждане России, Турции, Ирана, Ирака и Сомали.

Напомним, в 2017 году граждане России подали вдвое больше прошений о предоставлении убежища, чем в 2016-м, тогда как общее число просителей снизилось на 11%. Из россиян, ожидающих решения в ближайшем к границе РФ центре для беженцев, две трети – сторонники религиозной организации «Свидетели Иеговы» (в августе 2017 года российский Минюст включил её в перечень запрещенных).

Что касается нелегалов со стороны России, то погранохрана Финляндии отмечает эффективную работу российских коллег и заявляет, что ситуация под контролем, в отличие от 2015-го. Хотя попытки прорваться в Финляндию и Норвегию даже через Мурманскую область, по данным регионального УФСБ, были. Как сообщалось ранее, работы пограничникам прибавил чемпионат мира. ФСБ пресекла 800 попыток нелегального пересечения границы. В Погрануправлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что активизации нелегалов к концу года пока не наблюдается.