«ПСЖ» хочет купить Паредеса зимой за 25 млн евро

Еще один европейский топ-клуб вступил в переговоры с «Зенитом» о покупке полузащитника Леандро Паредеса. Как сообщает 3 декабря Paris United, на 24-летнего аргентинца претендует семикратный чемпион Франции «ПСЖ».

«Парижане» уже контактировали с российским клубом по вопросу трансфера игрока. «ПСЖ» готов предложить за Паредеса 25 миллионов евро и намерен оформить переход уже этой зимой. «Зенит» не хочет отпускать игрока раньше окончания сезона. В текущем сезоне РПЛ Паредес провел 13 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до 2021 года.

Напомним, сине-бело-голубые приобрели Паредеса в 2017 году. Петербуржцы заплатили за него «Роме» 23 млн евро — это был самый дорогой трансфер «Зенита» в том году. В прошлом сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 28 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось об интересе к Паредесу со стороны «Милана» и «Интера».