Гражданин РФ Депардье привез в Новосибирск свою водку и начал оформлять там прописку

Французский актер, который в 2013 году получил российский паспорт, прибыл в Сибирь для встречи с местной властью и представил свой алкогольный напиток.

Жерар Депардье прилетел в Новосибирск 3 декабря и уже посетил местный многофункциональный центр, где подал заявку об оформлении прописки. Об этом сообщает издание «Тайга.инфо».

Пока не известно, останется ли француз жить в городе на реке Оби, однако в ближайшие несколько дней у него запланированы встречи с региональным министром культуры Игорем Решетниковым и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Ранее издание SNG сообщило, что французского актера уже видели в одном из местных ресторанов, где он презентовал собственную водку.

Напомним, что Жерар Депардье получил гражданство России в 2013 году, указ о чем подписал президент Владимир Путин. Зарегистрировали новоиспеченного россиянина в столице Мордовии Саранске, где ему предоставили жилье. Однако жить там он не захотел и уехал в Бельгию. Во время отсутствия Депардье попал в российском регионе в список должников по налогам.