В здании техникума на Стачек горит кабинет директора

Возгорание на проспекте Стачек, 72, произошло в крыле, которое занимает Машиностроительный техникум им. Ж. Я. Котина. Об этом 3 декабря «Фонтанке» рассказали в Балтийском гуманитарном институте.

По словам сотрудников вуза, огонь тушат в кабинете директора. Студенты всё ещё стоят под окнами и не расходятся по домам. Источник сообщил «Фонтанке», что техникум, располагавшийся около полувека в здании на проспекте Стачек, после объединения с Невским машиностроительным техникумом переезжает на улицу Бабушкина. Из здания выносились парты, стулья и прочее имущество. Занятия в старом корпусе при этом продолжались.

При пожаре, по неподтверждённым пока данным, пострадал один человек. Рядом со зданием стоят две скорых. Пожарные проливают здание, на место ЧП прибыли четыре машины МЧС.

Напомним, пожар на проспекте Стачек, 72, начался днём 3 декабря. Из здания были эвакуированы несколько десятков учащихся и педагоги.