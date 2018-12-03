Суд заставил «Тосно» заплатить «Петровскому» 13 миллионов рублей

Футбольный клуб «Тосно» выплатит спортивному комплексу «Петровский» долг по решению арбитражного суда. Согласно информации на сайте «Электронное правосудие», сумма долга составила 12,9 миллиона рублей.

Спорткомплекс подал в суд на «Тосно» в сентябре 2018 года. Кроме того, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил ряд исков на общую сумму около 43 миллионов рублей к «Тосно», который сейчас проходит процедуру банкротства.

Напомним, футбольный клуб «Тосно» в сезоне 2017/18 стал победителем Кубка России. После окончания чемпионата команда из Ленобласти была расформирована из-за проблем с финансированием.