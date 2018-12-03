Сын тренера Путина возглавил Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга

У Петербургской федерации дзюдо сменился руководитель. Вместо ушедшего на должность заместителя министра спорта Российской Федерации Игоря Сидоркевича федерацию возглавил заслуженный тренер России Михаил Рахлин.

На общем собрании членов региональной спортивной организации с участием 60 делегатов кандидатура Рахлина была поддержана единогласно.

Игорь Сидоркевич был бессменным руководителем федерации дзюдо Санкт-Петербурга с 1993 года. В августе 2018 года он был назначен на должность заместителя министра спорта Российской Федерации.

Михаил Рахлин — президент клуба по дзюдо «Турбостроитель» и Фонда поддержки и развития дзюдо им. Анатолия Рахлина (первого тренера по дзюдо президента России Владимира Путина). Член Общественной палаты Санкт-Петербурга с 2017 г. Советник губернатора Санкт-Петербурга на общественных началах с 2016 г. В 2008-2016 гг. был старшим тренером сборной команды Санкт-Петербурга по дзюдо, наставником чемпиона Олимпиады-2012 Тагира Хайбулаева. В настоящее время под его руководством проходят подготовку к Олимпийским играм – 2020 действующий олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев и призеры чемпионатов Европы Алена Прокопенко, Анастасия Конкина, Хусен Халмурзаев и Антон Кривобоков.