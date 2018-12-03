ЖК «ЗимаЛето» готовится к открытию пекарни

Setl City

В ЖК «ЗимаЛето» вскоре откроется крафтовая пекарня «Теплого хлеба и под одеяло» от известной сети «Буше». Открытие запланировано на конец декабря. Пекарня разместится на первом этаже дома 9 к.1 на пр. Энергетиков.

«Теплого хлеба и под одеяло» – место, которое приносит уют в ритм сумасшедшей городской жизни. Здесь можно купить теплый хлеб, свежие молочные продукты, побаловать себя сладкой выпечкой и насладиться ароматным кофе. В пекарню можно не только забежать по пути домой или на работу, но и назначить там встречу или свидание.

Напомним, летом этого года Setl City полностью завершила строительство жилой части проекта «ЗимаЛето». Комплекс строился в течение 4 лет, с 2014-го года. За это время компания Setl City возвела на берегу Большой Охты 5 жилых домов и 5 подземных паркингов. В составе жилого комплекса построены и полностью оборудованы детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха взрослых.

Setl City

Основной акцент в жилом квартале сделан на оригинальном оформлении фасадов зданий. Для каждого дома выбрана своя цветовая гамма в соответствии с тем или иным временем года. Окна многих квартир обращены к реке и красивой набережной, которую на собственные средства благоустроила компания Setl City. Была проложена велодорожка длиной около 700 метров, на участке набережной площадью почти 12 тыс. кв. м оформлена уютная прогулочная зона, высажены ивы.

В настоящее время на территории ЖК завершается строительство трехэтажного детского сада на 190 детей с бассейном. Его планируют ввести в эксплуатацию в конце текущего года. Setl City также возводит четырехэтажное здание школы общей площадью более 14,6 тыс. кв. м с двумя бассейнами. Плановый срок сдачи школы – 3 квартал 2019 года.

Setl City

Эксклюзивным брокером проекта «ЗимаЛето» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/zimaleto/declarations