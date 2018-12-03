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Строительство
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03.12.2018 12:21
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У Петербурга появился новый Архитектурный ресурс

У Петербурга появился новый Архитектурный ресурс

Группа Компаний «РосСтройИнвест»

Архитектурное бюро «ЯРРА Проект», которое входит в строительный холдинг «РосСтройИнвест», представило свои проекты на выставке «Архитектурный ресурс Петербурга».

«Это новая площадка общения, – объясняет организатор экспозиции генеральный директор компании «ЯРРА Проект» Михаил Копков. – На выставке мы хотели бы пообщаться об архитектуре, задуматься о месте архитектуры в жизни нашего современного общества. Хотим понять насколько история и история нашего города и архитектурная традиция Санкт-Петербурга влияет на современную архитектуру Санкт-Петербурга. Мы сделали нашу выставку открытой, чтобы каждый желающий мог принять в ней участие. И чтобы мы обсудили все те проблемы, которые встречаются в творчестве архитектора и при создании современных зданий».

Группа Компаний «РосСтройИнвест»
Группа Компаний «РосСтройИнвест»

Архитектурных проблем в нашем городе не мало, особенно в контексте наследования фирменного городского стиля. Консервативный подход к развитию Петербурга, не только не спас историческую застройку, но и законсервировал на самых ценных территориях, разложившиеся производства времен НЭПа. Заново освоить набережную предлагают городские зодчие.

Специалисты хотят обратить внимание правительства города, на то что Петербург, на который можно посмотреть с воды, практически ограничен историческим центром. Пара минут езды от Эрмитажа и, кроме унылых заводских коробок, практически нет здесь ничего приятного взгляду.

В архитектурном сообществе, созрела идея доверить прибрежные территории грамотным девелоперам, чтобы они превратили эту землю в то, чего не хватает Петербургу – современный сити-центр. Не музей старого города, не панельное гетто, а современный европейский город, уютный и практичный, как новый Амстердам или лондонский сити, да хотя бы, как знаменитый район Каллио в Хельсинки. Это ли не потенциальный архитектурный ресурс нашего города?

В тех местах, где морским фасадом города не служат ветхие корпуса заводов времен СССР, уже есть свои доминанты: с одной стороны это башня Лахта-центра, а с другой – самый высокий жилой небоскреб «Князь Александр Невский», построенный холдингом «РосСтройИнвест».

«РосСтройИнвест – компания, которая стремится, чтобы застройка была комфортной. РосСтройИнвест тщательно следит за тем, чтобы ее жилые комплексы строились в срок, за качеством строительства, обращает внимание на архитектуру зданий», – подчеркнул Копков.

Кстати, именно ГК «РосСтройИнвест» одна из первых поняла, как важно развивать берег Петербурга и компании уже принадлежит три архитектурных доминанты на новой набережной. При чём, это жилые дома для обычных людей. Ведь берег должен принадлежать всем горожанам. Остается только надеяться, что в случае успеха, реализация этой идеи, ляжет на плечи разумных профессионалов, тех, кто представляет, как должен выглядеть северный город в 21 веке.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК "Князь Александр Невский" - застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

 

 

 

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