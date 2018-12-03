Новость в картинке: самые распространенные в России лифтбеки

Аналитики назвали самые часто встречающиеся в России лифтбеки. Всего, по данным на 1 июля 2018 года, в стране легковушек в таком кузове насчитывается 855,3 тысячи штук. Это 2% от всего легкового автопарка.

Как отмечают в аналитическом агентстве «Автостат», больше половины всех лифтбеков в России приходится на три самые популярные модели: Skoda Octavia, LADA Granta и Skoda Rapid.

Лифтбек, хотя визуально похож на седан, является разновидностью хэтчбека, то есть имеет пятую дверь со стеклом. От хэтчбека он отличается более длинным задним свесом и, соответственно, сильнее наклоненной задней стенкой.