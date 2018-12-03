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03.12.2018 12:01
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Жена Мамаева рассказала, из-за чего на самом деле арестовали футболистов. Все дело в измене

Жена полузащитника футбольного клуба «Краснодара» Павла Мамаева рассказала о настоящей причине того, из-за чего ее муж и нападающий «Зенита» Александр Кокорин оказались под арестом. По словам Аланы Мамаевой, конфликт между футболистами и водителем Первого канала Виталием Соловчуком начался из-за женщины, с которой ей изменял муж.

«Мой «муж» семью променял на шлюху, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса», — написала Мамаева в своём инстаграме.

Также Алана выложила фотографии этой женщины и номер ее телефона. Позже пост был удален из инстаграма самой Мамаевой. Отметим, что Алана Мамаева уже не в первый раз обвиняет своего мужа в измене. В самом начале истории с задержанием футболистов женщина уже объявляла о разводе с мужем, но вскоре сказала, что это была шутка.

Напомним, по версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом, кроме футболистов, находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить.

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