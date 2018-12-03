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Происшествия
03.12.2018 11:52
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Суд дал спалившим скалодром Rock Town при сварке по году условно за каждого погибшего

Спалившие скалолазный центр Rock Town в Петербурге получили по 3 года условно, несмотря на то, что пожар унёс жизни троих человек. Приговор 3 декабря огласил Выборгский районный суд. 

Суд признал Алексея Соловьёва и Дениса Киселёва виновными по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Установлено, что сотрудники центра в январе 2017 договорились своими силами увеличить полку скалолазной стены центра на Литовской улице, 10, с помощью металлической балки, укосины, сварочного аппарата и шлифовальной машинки. 26 января они занялись работой, несмотря на то, что в Rock Town находились клиенты. Нарушив все возможные правила техники безопасности, Соловьёв и Киселёв устроили пожар. Из-за огненных искр и капель металла воспламенились элементы внутренней отделки, здание вспыхнуло подобно спичке.  В результате три человека погибли: два на месте происшествия, третий – 3 марта в больнице. Здоровью ещё одного потерпевшего был причинен тяжкий вред.

В суде фигуранты признали факт нарушений, но были уверены, что причинно-следственная связь между их действиями и пожаром не установлена. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц условно с испытательным сроком 3 года.

Гражданские иски удовлетворены судом частично: по полмиллиона рублей подлежит выплатить каждому осужденному в счет возмещения морального вреда каждому из потерпевших, родственник которого погиб. Ещё по 250 тысяч рублей Соловей и Киселев выплатят потерпевшему, здоровью которого был причинен тяжкий вред.

Справка:

Напомним, пожар на крупнейшем скалодроме Петербурга Rock Town возник во второй половине дня 26 января 2017 года. Скалодром сгорел практически дотла. Потери расположенных рядом «Технопарка на Литовской, 10» и мебельного центра «Аквилон» относительно невелики. По официальным данным ГУ МЧС по Петербургу, общая площадь пожара в двухэтажном здании достигла 1000 квадратных метров, металлические конструкции обрушились на площади 800 квадратных метров. Пожар тушили по третьему из пяти номеру сложности, были привлечены 24 единицы техники и 82 пожарных и спасателя.

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