Суд дал спалившим скалодром Rock Town при сварке по году условно за каждого погибшего

Спалившие скалолазный центр Rock Town в Петербурге получили по 3 года условно, несмотря на то, что пожар унёс жизни троих человек. Приговор 3 декабря огласил Выборгский районный суд.

Суд признал Алексея Соловьёва и Дениса Киселёва виновными по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Установлено, что сотрудники центра в январе 2017 договорились своими силами увеличить полку скалолазной стены центра на Литовской улице, 10, с помощью металлической балки, укосины, сварочного аппарата и шлифовальной машинки. 26 января они занялись работой, несмотря на то, что в Rock Town находились клиенты. Нарушив все возможные правила техники безопасности, Соловьёв и Киселёв устроили пожар. Из-за огненных искр и капель металла воспламенились элементы внутренней отделки, здание вспыхнуло подобно спичке. В результате три человека погибли: два на месте происшествия, третий – 3 марта в больнице. Здоровью ещё одного потерпевшего был причинен тяжкий вред.

В суде фигуранты признали факт нарушений, но были уверены, что причинно-следственная связь между их действиями и пожаром не установлена. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц условно с испытательным сроком 3 года.

Гражданские иски удовлетворены судом частично: по полмиллиона рублей подлежит выплатить каждому осужденному в счет возмещения морального вреда каждому из потерпевших, родственник которого погиб. Ещё по 250 тысяч рублей Соловей и Киселев выплатят потерпевшему, здоровью которого был причинен тяжкий вред.