Глава Смоленской области внес в городской совет инициативу об увольнении мэра Смоленска

Губернатор Смоленской области Алексей Островский 3 декабря сообщил на своей странице в Twitter, что он внес в Смоленский городской совет инициативу отстранить от должности мэра города Владимира Соваренко.

«В связи с плохой работой главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-ФЗ внес в Смоленский городской совет инициативу об отстранении главы города от занимаемой должности», — сообщил Островский.

Доброе утро! В связи с плохой работой Главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-ФЗ внёс в Смоленский городской совет инициативу об отстранении Главы города от занимаемой должности. — Алексей Островский (@a_ostrovskiy) 3 декабря 2018 г.

29 ноября в ходе приема граждан по личным вопросам губернатор Смоленской области заявил, что «безобразная и отвратительная работа главы города и администрации областного центра» говорит о необходимости отставки Соваренко по собственному желанию. По мнению главы региона, уход мэра Смоленска с должности станет благом для города и всех его жителей.