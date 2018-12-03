Снег загрузил улицы Петербурга аномальными пробками. Одно из первых ДТП со снегоуборщиком – в Заневке

Выпавший снег в Петербурге, как часто бывает, спровоцировал рост пробок. Сегодня, 3 декабря, максимальная загруженность дорог утром составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Сейчас в городе 4 балла, что на 1 больше нормы. Очевидцы сообщают о ДТП с участием снегоуборочной машины – возможно, это первое такое ДТП в нынешнем сезоне.

Самыми загруженными магистралями оказались Приморский проспект в центр (9 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (9 баллов), проспект Маршала Жукова из центра (8 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Приморский проспект в центр (9 баллов, что на 4 балла выше обычного), проспект Маршала Жукова из центра (8 баллов, что на 2 балла выше обычного), Коломяжский – Парашютная в центр (6 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

9:59, внешняя сторона КАД, 7,3 км, от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 30 минут.

8:54, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 6,2 км, от Суздальского проспекта до площади Мужества. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

8:48, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, 5,5 км, от КАД до Заневского проспекта. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

9:59, внутренняя сторона КАД, 5,2 км, от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

9:14, Петергофское шоссе, проспект Стачек, 5,1 км, от улицы Доблести до Кронштадтской площади. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

Вчера вечером, когда была сильная метель, максимальная загруженность дорог, по данным «Яндекс.Пробок», также превысила норму – 4 балла против обычных для воскресного вечера трёх.

За вечер 2 ноября произошли как минимум две серьёзные аварии, обе – столкновения с препятствиями. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, по предварительным данным, 28-летний мужчина, водитель «Пежо 307», получил тяжёлые травмы, влетев в пешеходное ограждение на перекрёстке Петербургского шоссе и Витебского проспекта в Пушкине около 23 часов.

За несколько часов до этого, около 18:20, на 104-м километре внутреннего кольца КАД (Петродворцовый район Петербурга) 33-летняя женщина на «Лифане» совершила столкновение с отбойником. Водитель, по данным УГИБДД, госпитализирована в состоянии лёгкой степени тяжести, а её 54-летняя пассажирка – в тяжёлом.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают о нескольких участниках этого ДТП. Возможно, имели место две аварии. «Стояло там четыре машины: шаланда, «КИА» (в каком состоянии, не обратили внимания), подбитый «Лифан» и «Нива», сильно битая в бочину», – перечисляет Олеся.

Фото: vk.com/spb_today

В час ночи в Волхове, на Мурманском шоссе, 2А, по информации УГИБДД, столкнулись два «БМВ». В одном из них, BMW X5, пострадала 5-летняя девочка, медики оценили её травмы как средней степени тяжести.

Из утренних ДТП отметим одно – с участием снегоуборщика в Заневке. «Во дворе Белорусской, 28, горе-тракторист отвалом задел припаркованную машину. Ждёт ГАИ. Проезд заблокирован», – пишет в «ДТП и ЧП» Андрей. «Слева от трактора стояла «девятка», припаркованная боком, её и пытался объехать трактор, зацепив при этом машину, – уточняет Татьяна. – Молодец, что не уехал! У обоих машин есть ОСАГО, страховая покроет все убытки. Главное, что никто не пострадал, все живы и здоровы».

Фото: vk.com/spb_today

Сегодня днём на улицах города работают около 700 единиц спецтехники и 900 работников ручного труда. В ночь на понедельник улицы города убирали 780 машин, сообщает комитет по благоустройству Петербурга.

За ноябрь с улично-дорожной сети города было убрано свыше 1,5 тысячи тонн мусора и 11,5 тысячи тонн смета. Всего с начала летнего периода вывезено почти 140 тысяч тонн загрязнений.

С 1 декабря в комитете по благоустройству вдобавок к дежурной службе (314-60-13) открыта дополнительная горячая линия. Звонки принимаются круглосуточно по многоканальному телефону 576-14-83. Круглосуточные дежурные линии организованы также в каждом дорожном предприятии. Список есть на сайте городской администрации.

В Ленинградской области в выходные дни службы, отвечающие за содержание региональных трасс, очистили от снега и наледи почти 5 тысяч километров дорог. Дорожниками использована 121 тонна соли и две тысячи кубометров песко-соляной смеси. Опасные участки дорог обработаны противогололедной смесью. Круглосуточно работают почти триста единиц спецтехники, сообщает пресс-служба областного дорожного комитета.

Наиболее сильные осадки зафиксированы во Всеволожском, Киришском и Гатчинском районах. В ближайшие два дня, по прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начнутся температурные качели: днём воздух будет прогреваться до плюс 2 градусов, а ночью холодать до минус 5. В связи с этим по указанию дорожного комитета на трассах с высокой интенсивностью движения выставляются патрульные бригады, чтобы вовремя обработать полотно дороги и не допустить образования гололедицы.

Круглосуточная «горячая линия» на базе диспетчерской службы «Ленавтодора» круглосуточно принимает звонки по номеру: (812) 251-42-84.