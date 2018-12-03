Роспотребнадзор запустил горячую линию о качестве детских новогодних подарков

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров к Новому году, сообщили в пресс-службе ведомства 3 декабря.

«Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг», – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты территориальных управлений будут консультировать граждан с 3 декабря по 21 декабря. В ведомстве напомнили, что ежегодно специалисты Роспотребнадзора консультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детских товаров три раза в год: к Международному дню защиты детей, к новому учебному году и в преддверии новогодних праздников.