«Педали крутишь, а не едешь». Проценты по кредитам у оборонных предприятий достигли 135 миллиардов рублей в год

Выплаты процентов по кредитам предприятиям оборонной промышленности достигли 135 миллиардов рублей в год. Вице-премьер Юрий Борисов сравнил отрасль с велотренажёром.

Зампред правительства отметил, что лучше бы эти деньги пустили на диверсификацию (расширение ассортимента), пишет 3 декабря РБК.

«Закредитованность сектора очень существенная. Она возникла не за один год, ведь ставка привлечения кредитных средств была 10, 11, 12%. Теперь предприятия ОПК как велотренажер: педали крутишь, а не едешь. Потому что средства, которые приходится выплачивать банкам, громадные», — рассказал Борисов.

По его словам, облегчить ситуацию сможет реструктуризация долговых обязательств, перекредитование под более льготные условия.

«Тогда и средств господдержки понадобится меньше», — отметил вице-премьер.

Среди самых крупных оборонных заёмщиков – Объединённая судостроительная корпорация и Объединённая авиастроительная корпорация. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества», полковника запаса Виктора Мураховского, у их предприятий самые длинные циклы, а деньги от Минобороны поступают на счета только по завершению контрактов.

Борисов видит решение проблемы в опорном банке оборонной промышленности, который сможет выдавать более дешёвые кредиты.

В январе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство России и ЦБ определили Промсвязьбанк (ПСБ) в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Он должен минимизировать угрозу западных санкций для других банков, имевших право работать с гособоронзаказом. В сентябре Силуанов заявил, что банки передадут ПСБ кредиты на 1 триллион рублей, а также поделятся капиталом.