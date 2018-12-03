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03.12.2018 17:19
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«Алмаз – Антей» представит в Санкт-Петербурге разработки для Арктической зоны

«Алмаз – Антей» представит в Санкт-Петербурге разработки для Арктической зоны

С 5 по 7 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге (КВЦ «ЭКСПОФОРУМ») в рамках  VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», «Алмаз – Антей» представит последние разработки в области развития Арктической территории России.

На объединенном стенде Концерна можно будет ознакомиться с экспозицией предприятий холдинга, ведущих активную работу в области  гражданской продукции по арктической тематике.

 «Брянский автомобильный завод» представит уникальные специальные колесные шасси и тягачи высокой проходимости. «НИИ измерительных приборов Новосибирский завод имени Коминтерна» представит прибор «НЕМФИС ПРО». Прибор позволяет обнаруживать под землей инженерные коммуникации и объекты без нарушения почвенного покрова.

На выставке покажут оборудование «Радиус «Правдинского радиозавода»,которое может эксплуатироваться в различных климатических зонах: от +50 до -50 °С, в условиях повышенной влажности, в условиях пониженного атмосферного давления.

«ГПТП ГРАНИТ» покажет ремонтно-диагностический комплекс, для выполнения диагностики неисправностей и ремонта сменных элементов радиоэлектронной аппаратуры вооружений и военной техники ПВО.

«Конструкторское бюро специального машиностроения» представит Транспортно-упаковочный комплект ТУК-120, предназначенный  транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива атомного ледокольного флота.

«Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» покажет автоматизированный комплексом технических средств «СИНТЕЗ-МДП». Комплекс обеспечивает полетно-информационное обслуживание, управление воздушным движением в условиях полного или частичного отсутствия радиолокационного наблюдения.

Посетители Форума смогут под руководством опытных специалистов Концерна попробовать пройти в  тестовом режиме программу  тренажерно-моделирующего  комплекса средств руководства полетами.

В деловой части программы Форума, представители предприятий выступят  с тематическими докладами по развитию Арктического региона Российской Федерации

 «Не секрет, что многие технологии, первоначально создаваемые для военных целей, впоследствии находят широкое применение в гражданских отраслях промышленности, – отметил заместитель генерального директора Концерна, руководитель рабочей группы по Арктике АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Михаил Подвязников. – Концерн, как одно из передовых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, сегодня располагает хорошим научно-техническим потенциалом, который без сомнения будет востребован для развития северных территорий нашей страны».

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"

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