Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

«Лидер Групп»/Гавань Капитанов

Эркер – изысканный архитектурный элемент. Он создает в помещении удивительную атмосферу и настроение. Особенно, если речь идет о просторных планировках с видовыми характеристиками.

Столовая или гостиная с эркером – часть определенного стиля жизни, наполненная шиком, простором и блеском. Квартиры с эркером в комплексе «Колумб» нашего нового жилого квартала «Гавань Капитанов» по достоинству оценят те, для кого важны престиж и индивидуальность.

Шикарная кухня-столовая с эркером площадью 30 кв.м – сердце данной планировки. Шумные семейные посиделки или романтический ужин при свечах – все будет проникнуто особой магией света. Ведь дом возводится на самом берегу Финского залива. Благодаря особому «парящему эффекту» и нестандартной форме окон, восходы и закаты здесь будут особенно впечатляющими!

Огромное количество света позволяет использовать в такой квартире любые дизайнерские решения. Например, применить темные, насыщенные цветовые оттенки, которые в большинстве стандартных планировок являются табу. Просторная 3-х комнатная квартира отменяет ограничения. Это свобода, которую вы действительно можете себе позволить.

Более подробно об этой и других квартирах можно узнать на официальном сайте компании https://lidgroup.ru/ или по телефонам отдела продаж: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/

ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/