Цена на нефть выросла на фоне заявления Катара о выходе из ОПЕК

Нефтяные котировки слабо отреагировали на отказ Катара, расположенного в северо-восточной части Аравийского полуострова, принимать дальнейшее участие в деятельности Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent слегка снизилась на фоне заявление министра энергетики королевства Саад аль-Кааби, а затем снова начала расти. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE на 3 декабря.

На открытии торгов за баррель BRENT давали 62,31 доллара, что выше, чем на прошлой неделе. В момент, когда Катар заявил о предстоящем выходе из ОПЕК с намерением сфокусироваться на добыче газа, цена нефти на торгах просела до 62,05 доллара. По данным на 11:00 по московскому времени, за баррель нефти марки BRENT дают 62,41 доллара.

Напомним: министр энергетики Катара Саад аль-Кааби на специальной пресс-конференции в Дохе 3 декабря объявил, что страна сосредоточится на добыче газа и производстве сжиженного природного газа. По данным ОПЕК, доля катарской нефти в картеле составила в 2017 году 1,85%. В абсолютных цифрах страна добывает около 600 тысяч баррелей в день.

Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) — международное межправительственное объединение, созданное нефтедобывающими государствами для контроля квот добычи сырья. В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Члены организации контролируют около двух третей мировых запасов нефти, на их долю приходятся до 45% всей мировой добычи и половина экспорта. Россия является страной — наблюдателем ОПЕК.

В начале ноября стало известно, что проправительственный исследовательский центр в Саудовской Аравии изучает возможное влияние распада ОПЕК на нефтяной рынок. Поводом для изысканий стали опасения саудовских властей, что спрос на нефть может сильно упасть. Тогда международная межправительственная организация, часто рассматриваемая как картель, потеряет прежнюю власть на рынке.