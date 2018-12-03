Участников исламской конференции в Германии угощали свиной колбасой. Уже не в первый раз

На исламской конференции в Германии уже во второй раз подали свинину. Это вызвало возмущение, министерству внутренних дел пришлось извиняться.

Как отмечает BBC, провести конференцию предложил глава ведомства Хорст Зеехофер, заявивший минувшей весной, что мусульманству «нет места в Германии» – ФРГ «сформирована христианством». Открывая мероприятие, министр отметил, что хотел бы видеть «немецкий ислам».

На следующий день в Twitter появилась запись турецкого журналиста, живущего в Кельне: «Вчера на исламской конференции в Берлине снова была свинина на шведском столе. Подавали кровяную колбасу… Какой знак Зеехофер посылает этим? Немного уважения к мусульманам, которые не едят свинину, не помешало бы».

На мероприятии, действительно, подавали кровяную колбасу из свиной крови, мяса и сала. Колбаса затесалась среди других 13 блюд, включая вегетарианские, рыбные и халяльные. При этом большинство участников конференции были мусульмане.

МВД извинилось, тоже в Twitter. Чиновники отметили, что разрабатывали меню с учетом «религиозного многообразия» посетителей, но извинилось перед теми, чьи «религиозные чувства» были задеты.

Как напоминает Би-би-си, свиное мясо уже подавали на первой Германской исламской конференции в 2006 году.

Напомним, Зеехофер – пока еще глава баварской консервативной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС), хотя заявил о намерении уйти с поста. Известен своими распрями с канцлером Ангелой Меркель, в частности по вопросу миграционной политики.