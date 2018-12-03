Макрон проведет переговоры с лидерами продолжающихся третью неделю протестов

Президент Франции дал распоряжение начать подготовку встречи представителей правительства и «желтых жилетов», которые уже несколько недель проводят акции протеста против повышения цен на бензин и политики властей.

Эмманюэль Макрон проведет расширенные переговоры с лидерами митингующих и главами парламентских партий в понедельник, 3 декабря. Поручение об организации встречи он дал премьер-министру страны Эдуару Филиппу. Об этом сообщает издание Le Figaro.

В минувшую субботу, 1 декабря, прошли самые масштабные демонстрации «желтых жилетов», в то время, как президент был на саммите G20 в Аргентине. После возвращения из Латинской Америки Макрон осмотрел последствия беспорядков в центре французской столицы и объявил о начале переговоров. Кроме того, он уже провел консультации с премьер-министром, главой республиканского МВД и госсекретарем.

Напомним, что во Франции третью неделю подряд проходят демонстрации «желтых жилетов», которые собирались для выражения несогласия с повышением цен на бензин. Однако потом повестка протестных акций расширилась, объединив представителей различных политических сил. Иногда демонстрации приводят к погромам и столкновениям с полицией. Самые масштабные акции протеста прошли 1 декабря, когда были задержаны более 400 «желтых жилетов». Кроме того, 133 человека были ранены, из них 23 – это полицейские.

Французская пресса сообщила о возможности введения режима ЧС.