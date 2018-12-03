Минобороны рассекретило архивные документы, описывающие бои за Москву в 1941 году

Архивные документы, посвящённые битве под Москвой в 1941 году, рассекречены к Дню Неизвестного Солдата 3 декабря. Они находятся в открытом доступе на сайте министерства обороны. Среди открывшейся исторической летописи – журнал боевых действий 354 стрелковой дивизии 16-й армии.

«Наши потери за пять дней боев составили убитыми 148 человек, ранеными 445 человек и обмороженными 238 человек. Следует отметить, что в те дни стояли 25-градусные морозы. Шестого декабря противник перешел к активной обороне», — следует из сообщения Минобороны.

День Неизвестного Солдата в России с 2014 года отмечают 3 декабря. Именно в этот день 1966 года к Кремлю перенесли останки солдат из братской могилы, расположенной на 40-м километре Ленинградского шоссе у Зеленограда. Министерство опубликовало учетную карточку захоронения.

«Установить имя солдата, чей прах был торжественно захоронен у древних стен Кремля, не удалось и по настоящее время. Но по архивным документам Центрального архива Минобороны России можно определить, какие воинские части вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки, где позже в 1974 году был возведен обелиск на кургане Славы», — отметили в военном ведомстве.

Министр культуры Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что в архивах также удалось найти новые доказательства, подтверждающие подвиг солдат Панфиловской дивизии в битве за Москву. Они были засекречены в деле под грифом «Смерш» 1942 – 1944 годов. Среди документов – показания бывшего военкома 1075-го гвардейского стрелкового полка Ахмеджана Мухамедьярова.

«В этом направлении против второго взвода двумя эшелонами шли до 50 танков противника. Неравный бой длился 4-5 часов, герои, подпустив танки на близкое расстояние, ручными гранатами и бутылками с горючим подбили и уничтожили 18 танков противника», – описал бой офицер.

Мединский в статье для «Российской газеты» назвал бой панфиловцев с немецкими солдатами под Дубосеково неопровержимым фактом.