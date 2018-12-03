Приближение Нового года не влияет на сроки выдачи финской визы. Получить шенген можно до европейского Рождества

Срок оформления финского шенгена, несмотря на приближение зимних каникул, не превышает двух недель. По данным Генерального консульства Финляндии в Петербурге, при подаче заявления на этой неделе (с 3 по 7 декабря) документ подготовят за 11–13 дней. То есть у туристов, которые хотят попасть на празднование Рождества в Европе 24 и 25 декабря, есть возможность успеть с визой.

Дипмиссия называет следующие даты выдачи:

Подача документов Выдача документов 03.12 14.12 04.12 17.12 05.12 18.12 06.12 19.12 07.12 20.12

При этом уточняется, что даты – предполагаемые и не гарантирующие выдачу визы в указанный срок.

Как ранее сообщала «Фонтанка», спрос на финский шенген в этом году упал на 7%. Ожидается, что к концу года Генконсульство Финляндии выдаст около 540 тысяч виз, тогда как в 2017 году эта цифра составила 491 тысячу.