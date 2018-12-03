Катар покидает ОПЕК. Страна займется добычей газа
Катар покидает Организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом объявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби на пресс-конференции в Дохе, сообщает 3 декабря телеканал Al Jazeera.
Страна хочет сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа, добавил министр.
По данным ОПЕК, доля катарской нефти в картеле составила в 2017 году 1,85%, в абсолютных цифрах страна добывает около 600 тысяч баррелей в день.
Справка:
Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) — международное межправительственное объединение, созданное нефтедобывающими государствами для контроля квот добычи сырья. В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Члены организации контролируют около двух третей мировых запасов нефти, на их долю приходятся до 45% всей мировой добычи и половина экспорта. Россия является страной — наблюдателем ОПЕК.