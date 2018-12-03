Катар покидает ОПЕК. Страна займется добычей газа

Катар покидает Организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом объявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби на пресс-конференции в Дохе, сообщает 3 декабря телеканал Al Jazeera.

Страна хочет сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа, добавил министр.

По данным ОПЕК, доля катарской нефти в картеле составила в 2017 году 1,85%, в абсолютных цифрах страна добывает около 600 тысяч баррелей в день.