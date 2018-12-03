В Петербурге задержан фанат «Зенита», подозреваемый в нанесении тяжких телесных. На Украине мужчину разыскивают за похожее

Сотрудники полицейского Центра «Э» задержали подозреваемого в избиении 23-летнего молодого человека в Центральном районе Петербурга. Сама драка произошла в конце сентября, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать виновника лишь 2 декабря.

Им оказался 23-летний гражданин Украины. По данным «Фонтанки», в Центре «Э» его считают участником зенитовского фанатского объединения «Бригадиры». В 6 утра 23 сентября молодой человек избил своего ровесника у входа в бар-клуб Рlayground на улице Ломоносова,1, после чего скрылся. Пострадавший с проломленной головой в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В настоящее время он заключён под стражу.

Это второе дело в уголовной истории гостя Петербурга. «Фонтанка» выяснила, что в 2015 году он был объявлен в розыск полицией города Ровно за совершение аналогичного преступления. В 2017 году уроженца села Кунево Хмельницкого района всё ещё искали украинские правоохранители. Ориентировки находятся в свободном доступе. Не исключено, что в Петербурге новоиспечённый участник «Бригадиров» скрывался от закона.