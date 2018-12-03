Трейдеры отреагировали на встречу Путина с саудовским принцем. Нефть подорожала на пять процентов

На торгах в Лондоне цена нефти марки Brent подскочила на 5% утром 3 декабря по сравнению с закрытием торгов в предыдущую пятницу. Об этом свидетельствуют данные сервиса investing.com.

По состоянию на 08:00 мск за один баррель Brent на бирже давали 62,48 доллара, что почти на 3 доллара выше, чем было на закрытии торгов перед выходными. Рост в первые часы торгов составил более 5%.

Как уточняет РБК, на выходных трейдеры не имели возможности отреагировать на поступающие новости.

В субботу, 1 декабря, президент Владимир Путин на конференции в Буэнос-Айресе, где проходил саммит G20, рассказал, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить период сделки ОПЕК+.

Путин пояснил, что эта договоренность была достигнута в ходе его встречи с саудовским наследным принцем Мохаммедом бен Салманом. «Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение», — сказал Путин. Окончательных решений по конкретным объемам добычи нефти пока нет, отметил Путин. «Мы договорились о том, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать», — добавил президент.

В ноябре стоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала на 21,6%, что стало сильнейшим снижением в течение месяца за последние десять лет.