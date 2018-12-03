Эксперты оценили зарплаты россиян. Каждый пятый получает меньше пятнадцати тысяч в месяц

Самые высокие зарплаты в России в 2017 году были в Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке, а самые низкие — в Карачаево-Черкесии и в Дагестане. При этом у каждого пятого работника в России зарплата — меньше 15 тысяч рублей в месяц, следует из нового исследования агентства «РИА Рейтинг», данные которого 3 декабря приводит телеканал «Дождь».

Эксперты оценивали долю работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей, число тех, кто в месяц получает меньше 15 тысяч рублей, а также самые распространенные зарплаты в регионе.

Более 100 тысяч рублей в месяц после вычета НДФЛ в России получают около 4,4% работников. За год их число выросло на 0,3%.

В Ямало-Ненецком автономном округе больше 27% работающих людей получают больше 100 тысяч рублей в месяц, а доля людей с зарплатой ниже 15 тысяч рублей — 1,5%. В Чукотском автономном округе большее 100 тысяч рублей получают 26% работников. На третьем месте оказался Ненецкий автономный округ, а на четвертом — Магадан. Москва — на пятом месте с показателем в 17,6%. Санкт-Петербург на 11 строчке с показателем 8,03%/

Лишь в девяти регионах доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц превысила 10%.

Как следует из рейтинга, среднестатистический работник в России получает зарплату в 17-44 тысячи рублей. При этом каждый пятый человек получает меньше 15 тысяч рублей в месяц. В 22 регионах доля людей с такой зарплатой составляет больше 33% населения.

Лидер по доле работников с выплатами меньше 15 тысяч рублей в месяц — Дагестан. Там этот показатель составляет 46%. На втором месте оказалась Карачаево-Черкесия с показателем в 44%.