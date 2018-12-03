Изобретателя бифидока заочно арестовали и объявили в международный розыск. Он успел уехать во время обыска

Пресненский суд столицы удовлетворил ходатайство Следственного комитета по Москве о заочном аресте совладельца компании «Партнер», изобретателя кисломолочного напитка бифидок Игоря Вайнштока. Об этом 3 декаюря пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, против Вайнштока возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и невыплате зарплаты (ст. 145 УК РФ). Помимо Вайнштока, фигурантами дела о невыплате зарплаты также являются другой совладелец «Партнера» Сергей Иванченко и член совета директоров компании Николай Загородник. Как отмечает «Коммерсантъ»: первый по решению суда находится под домашним арестом, второй – под подпиской о невыезде.

Вайншток также объявлен следствием в международный розыск. Он рассказал изданию, что уехал в аэропорт после того, как ему родственники позвонили и рассказали об обыске: «Поняв, что полицейские ждут меня, я, вместо того чтобы уехать в их сопровождении в "Матросскую Тишину", взял такси и отправился в аэропорт». Бизнесмен не признает вины и считает, что его уголовное преследование «является частью плана рейдерского захвата» предприятия. Вайншток в разговоре с газетой не стал называть страну, в которой находится в настоящий момент.

«Партнер» было основано в 1992 г. Это крупный российский производитель прибиотиков, указано на его сайте. Компания выпускает «Бифидумбактерин», «Флорин форте», «Гепафор», «Пробифор» и др.