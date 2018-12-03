Сотовый салон на Науки ограбили дважды за 10 минут. Налетчику не хватило с первого раза

Два салона сотовой связи ограбили за один воскресный вечер в Калининском районе Петербурга. В обоих случаях действовал одиночка. Не исключено, что один и тот же.

По данным «Фонтанки», около половины девятого вечера 2 декабря на пороге салона «МТС» на проспекте Науки, 14, появился неизвестный. Не смущаясь присутствовавшего в торговом зале менеджера, злоумышленник схватил с открытой демонстрационной витрины смартфон и был таков. Через 10 минут грабитель появился в магазине снова, но не для того, чтобы вернуть похищенное: он взял еще один гаджет с витрины, и теперь уже скрылся окончательно. В промежутке между двумя визитами налетчика в салоне нажимали тревожную кнопку. Но когда группа задержания приехала, задерживать было уже некого.

А в 21.45 охотник за чужим добром пришел в салон «Связной» на Пискаревском проспекте, 20. В этом случае лицо визитера прикрывала медицинская маска. Наличие продавца вновь не остановило намерений. Как и стекло на витрине: его разбили кулаком. Забрав четыре мобильных телефона, преступник уехал на машине, модель и госномер которой устанавливаются.

Ранее наше издание сообщило, что в тот же вечер в Калининском районе совершили налет еще и на контору, выдающую микрозаймы.