Более 11 кг наркотиков обнаружили в карманах и на даче у троих петербуржцев. Бизнес строился при помощи мессенджеров

Полиция задержала троих наркоторговцев в Красногвардейском районе Петербурга. При обыске у них изъято более 11 килограммов спрессованного наркотика растительного происхождения.

Трое мужчин 29-ти, 36-ти, и 37-ми лет попались в руки правоохранителей 2 декабря. У полиции есть основания полагать, что все они – участники организованной группы, которые продавали наркотическое вещество, активно используя мессенджеры и «левые» сим-карты.

При личном досмотре у одного из них было найдено 300 граммов наркотика, у другого – 962 грамма. У третьего фигуранта — и вовсе 9 килограммов 730 граммов (столь урожайным стал обыск дачи в садовом товариществе «Троицкое» во Всеволожском районе). В отношении торговцев возбуждено дело о незаконном сбыте веществ в крупном размере организованной группой.

Расследование продолжается, устанавливаются каналы поставки наркотиков и дополнительные эпизоды деятельности группы.