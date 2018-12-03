Производители просят правительство поднять минимальные розничные цены на коньяк. Сразу на 30 процентов

Союз производителей коньяка (в него входят Кизлярский коньячный завод, Московский винно-коньячный завод «КиН», ВКЗ «Альянс-1892» и другие крупнейшие производители) предложил на 30% повысить минимальную розничную цену на коньяк — с текущих 371 руб. за бутылку 0,5 л до 493 руб. Соответствующие расчеты союз направил в Минфин и аппарат главы правительства Дмитрия Медведева, пишет 3 декабря РБК.

Основная цель инициативы — сократить количество контрафакта. По данным союза, на фальсификат сегодня приходится не менее 40% рынка.

Рассчитывать справедливую стоимость коньяка производители стали в рамках предстоящего пересмотра минимальных цен для крепкого алкоголя (крепостью выше 28 градусов), которое инициировал Минфин. В начале октября министерство представило проект своего расчета по повышению минимальных цен (рассчитывается для всех этапов — производство, опт и розница): например, минимальную розничную цену предполагается повысить до 388 руб.

Производители поддерживают инициативу повышения, но категорически не согласны с предлагаемой величиной. По их версии, которую они и представили в министерство и премьер-министру, «российский коньяк — это премиальный статусный алкогольный напиток», «его социальная значимость заключается не в массовости повседневного потребления, а в возможности его приобретения по особым праздничным случаям». Поэтому, по мнению союза, он должен быть продуктом высокого качества и не может быть дешевым.